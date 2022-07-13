Бурматов: россиянам не запретят держать питомцев в маленьких квартирах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не запретят держать животных в маленьких квартирах, так как это подразумевает имущественный ценз, а в России этого «не может быть по определению, заверил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Вместе с этим он напомнил в разговоре с «Парламентской газетой», что хозяева не должна ущемлять права других жильцов и жестоко обращаться с животными.

Никто не сможет сказать, что вам животное не положено, потому что у вас однокомнатная квартира. Это введение имущественного ценза, чего у нас не может быть по определению. Жилище неприкосновенно по Конституции, и вы в своей квартире вольны держать животных. Не должны только ущемляться права других жильцов, и не должно быть жестокого обращения с животными, — подчеркнул Бурматов.

По его мнению, ключевую роль в этом вопросе играет не количество квадратных метров, а отношение хозяев к своим питомцам. Депутат рассказал, как владелец двухсотметровой квартиры отправился в отпуск на две недели, предварительно заперев свою собаку в чулан. Бурматов вспомнил, как женщина завела в квартире множество кошек, а после стала выбрасывать их из окна. Она считала, что коты «ее преследуют».

Ранее Бурматов заявил, что авиакомпании должны изменить требования к перевозке животных на более лояльные. С просьбой подготовить соответствующие рекомендации он обратится в Минтранс и Росавиацию.