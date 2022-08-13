«Будет страшно»: в МИД оценили риски атак ВСУ на Запорожскую АЭС Дипломат Вишневецкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к ядерной катастрофе

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Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС

Целенаправленные и регулярные обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками могут привести к ядерной катастрофе в ближайшее время, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости. По его словам, вместо решения проблемы украинская сторона занимается необоснованными обвинениями в адрес России.

Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа, — подчеркнул представитель МИД.

Согласно его утверждениям, украинские военные занимаются обстрелами конкретных узлов Запорожской АЭС, которые обеспечивают жизнеспособность крупнейшей станции в Европе. По мнению Вишневецкого, атаки производятся исключительно с целью обесточить станцию. Он призвал Украину в срочном порядке приостановить удары, поскольку их последствия приведут к неминуемой катастрофе.

Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать всё, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно, но придем к катастрофе. Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно, — высказался дипломат.

Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре, в данный момент находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые при нанесении ударов используют беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС на Украине. По его словам, объект атомной электростанции в Запорожье нельзя использовать в рамках «какой-либо военной операции».