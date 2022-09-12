«Гибнут люди»: в ГД раскритиковали выходку Шнурова на Дне города Депутат Соловьев раскритиковал Шнурова из-за песни о сгоревшей Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что песня музыканта Сергея Шнурова о сгоревшей Москве, которую тот исполнил на концерте в честь Дня города в Лужниках, неуместна во время проведения военной операции на Украине. По его словам, в соседнем государстве гибнут люди, и граждане нуждаются в «хороших песнях».

Почему-то, когда он подбирал свой репертуар, для выступления перед жителями Москвы, Шнур выбрал написанную достаточно давно композицию, которая не совсем уместна при нынешних обстоятельствах. Ведь сейчас идет военная операция, гибнут наши люди защищая интересы русского мира. И именно по этому я хочу обратится ко всем деятелям культуры без исключения. Сейчас идет борьба за русскую культуру. Пишите добрые, хорошие песни, и зритель будет вам очень признателен, — поделился Соловьев.

Он подчеркнул, что Сергей Шнуров является артистом, которого трудно заподозрить в какой-то антироссийской риторике или негативной оценке военной операции, однако у музыканта большая аудитория, и за словами нужно следить гораздо тщательнее.

Видео с выступления Шнурова в «Лужниках» разлетелось по соцсетям. У многих оно вызвало не только возмущение, но и недоумение на фоне сложной ситуации в мире. Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов назвал Шнурова хайпожором и призвал привлечь его к ответственности. Он возмутился тем, что Шнуров открыто пропагандирует ненормативную лексику, тем самым «оскверняя культурное пространство страны». Кроме того, музыкант исполняет песню, в тексте которой «четко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Шнуров прокатился на очередной волне хайпа, исполнив на концерте в «Лужниках» песню о сгоревшей Москве. По его мнению, в нынешних условиях это «пляски на костях», Шнуров неоднократно хайповал на всевозможных темах, которые набирают популярность, при этом артист часто меняет свою позицию. Рудченко подчеркнул, что для него музыкант ассоциируется со средневековым шутом.