От атаки Запада Россию спасло наличие ядерного оружия, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. По его мнению, в настоящее время мировая ядерная война не начата благодаря «бомбе Путина».
«Бомба Сталина», безусловно, однажды уже спасла мир от ядерной катастрофы. Сегодня мир спасает «бомба Путина». Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом. Сегодня «бомба Путина» пока лучшая в мире, — заявил Морозов.
Парламентарий добавил, что новые договоры в сфере ядерного оружия возможны, но при условии, что они будут учитывать интересы России. Морозов считает, что принимать какие-либо соглашения необходимо «только при наличии полной взаимности».
Ранее китайская газета Baijiahao писала, что Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь идет об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в состоянии. В публикации отмечается, что АПЛ «Борей» способна погружаться на глубину в 450 м. По этому и ряду других показателей она превосходит американскую субмарину «Огайо».