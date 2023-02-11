Полина Шестак

«Бомба Путина»: в Госдуме рассказали, что уберегло Россию от атаки Запада Депутат ГД Морозов: Россия без ядерного оружия была бы уже атакована Западом

11 февраля 2023 в 08:43

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» во время генеральной репетиции парада на Красной площади