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01 августа 2025 в 09:16

Боец Толстый более 60 дней провел на необитаемом острове

Минобороны: боец ВС России 63 дня провел на необитаемом острове на реке Днепр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский военнослужащий с позывным Толстый провел 63 дня в полной изоляции на необитаемом острове на реке Днепр, выполняя боевую задачу, сообщило Минобороны России. Военкору ведомства боец сообщил, что получил задачу удерживать стратегически важную позицию и дожидаться прибытия смены.

Все это время военный регулярно попадал под обстрелы Вооруженных сил Украины, что вынуждало его самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь. Он рассказал, что российские операторы беспилотников снабжали его необходимыми медикаментами, доставляя их по воздуху. Дроны сбрасывали припасы в заранее оговоренных точках, а инструкции по их применению передавали по радиосвязи. Такая поддержка позволила ему продержаться в экстремальных условиях до прихода подкрепления.

Полученные в ходе выполнения задачи ранения пока не позволяют Толстому выходить на боевые задачи. Теперь он служит поваром в своем подразделении.

Ранее ефрейтор ВС России Олег Хомяков смог в одиночку справиться с превосходящими силами ВСУ и взять под контроль вражеский блиндаж. В Минобороны уточнили, что боец оказался на позиции противника, которую далее частично разрушил взрыв, но военный выбрался и занял важную точку.

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