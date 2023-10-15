Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе России Су-27 не подпустил шпионский дрон США RQ-4B Global Hawk к границам России

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk

Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk приблизился к границам Российской Федерации над Черным морем, с целью недопущения нарушения им воздушных границ был поднят истребитель Су-27 ВКС России, сообщили Минобороны РФ. При приближении российского истребителя дрон-шпион развернулся и улетел в направлении от границы, ее нарушения допущено не было.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. <...> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, — говорится в сообщении ведомства.

В августе истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для перехвата самолета ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе. Российские летчики предотвратили нарушение рубежей России иностранным воздушным судном.

Ранее два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.