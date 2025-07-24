Белоусов проверил системы автоматизации управления подразделениями

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал ход работ по внедрению новых систем автоматизации управления военными подразделениями в зоне проведения боевых действий, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Ему представили образцы комплексов и систем информационного взаимодействия пунктов управления, включая кластер подготовки специалистов, программное обеспечение и технологическую инфраструктуру.

Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области. По итогам поездки глава ведомства уделил внимание вопросам обеспечения условий службы военнослужащих в Арктическом регионе.

До этого Белоусов провел совещание по развитию военной медицины, поручив в месячный срок доработать и внедрить новые подходы к медобеспечению войск. Особое внимание было уделено эвакуации раненых, оснащению аптечек и современным технологиям с участием Минздрава и ФМБА.