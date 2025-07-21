Лондон за два месяца передал Киеву средств ПВО и артиллерийских снарядов на $200 млн (15,6 млрд рублей) из $940 млн (73,6 млрд рублей), передает пресс-служба британского Минобороны. По данным ведомства, финансирование также будет направлено на закупку новых беспилотников, ремонт и обслуживание уже поставленных вооружений. Как подчеркнул глава Минобороны Джон Хили, Лондон согласен принять участие в реализации плана США по покупке американских вооружений для ВСУ.

В мае Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов, которая будет погашена за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Более двух третей этой суммы было выделено на закупку оружия и боеприпасов всего за два месяца, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.