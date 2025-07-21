Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 15:04

Великобритания за два месяца поставила ВСУ средств ПВО на $200 млн

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Лондон за два месяца передал Киеву средств ПВО и артиллерийских снарядов на $200 млн (15,6 млрд рублей) из $940 млн (73,6 млрд рублей), передает пресс-служба британского Минобороны. По данным ведомства, финансирование также будет направлено на закупку новых беспилотников, ремонт и обслуживание уже поставленных вооружений. Как подчеркнул глава Минобороны Джон Хили, Лондон согласен принять участие в реализации плана США по покупке американских вооружений для ВСУ.

В мае Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов, которая будет погашена за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Более двух третей этой суммы было выделено на закупку оружия и боеприпасов всего за два месяца, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.

Великобритания
ВСУ
поставки
минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вместе нюхают, избивают детей»: под Мурманском раскрыли банду подростков
Мужчина домогался девочки в российском автобусе
Путин присвоил мужу Собчак звание «Заслуженного деятеля искусств РФ»
Искалеченная в Дубае модель впервые раскрыла имена причастных к трагедии
VK Fest 2025 собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов в пяти городах России
«Никаких затруднений»: в ГД напомнили о пути в Крым на фоне пробок на мосту
Мигрант угрожал сломать ноги школьнику
Китаянка обнаружила на кухне 70 вылупившихся из магазинных яиц цыплят
«Получил подзатыльник»: посол о том, что заставило Зеленского образумиться
В Совфеде дали совет Украине перед переговорами в Турции
Депутаты Госдумы назвали условия для возвращения Booking в Россию
Прокуроры проверят цены в аэропортах на фоне коллапса
«Условия неприемлемы»: в СФ высказались о предстоящих переговорах с Киевом
Раскрыто имя вероятного главы Apple через пять лет
Молодые украинцы провели скандальную выходку в Польше
В соцсетях появилось видео с водителем тонущей маршрутки, переносящим людей
Названо главное условие успешных переговоров России и Украины
Ефремов расстался с женой. История любви актера и Софьи Кругликовой
Жена Бари Алибасова лишилась глаза
Появились детали прорыва обороны ВСУ в Малой Токмачке
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.