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19 июля 2025 в 18:08

Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства. По итогам поездки глава ведомства уделил внимание вопросам обеспечения условий службы военнослужащих в арктическом регионе.

В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера. Представители командования гарнизона доложили Андрею Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка, — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 38-й мотострелковой бригады и 1466-го полка, отличившихся при освобождении Малиновки в Запорожской области. Он отметил их стойкость, профессионализм и волю к победе в сложных боевых условиях.

До этого Белоусов провел совещание по развитию военной медицины, поручив в месячный срок доработать и внедрить новые подходы к медобеспечению войск. Особое внимание было уделено эвакуации раненых, оснащению аптечек и современным технологиям с участием Минздрава и ФМБА.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
Мурманская область
Арктика
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Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области
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