Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства. По итогам поездки глава ведомства уделил внимание вопросам обеспечения условий службы военнослужащих в арктическом регионе.

В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера. Представители командования гарнизона доложили Андрею Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка, — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 38-й мотострелковой бригады и 1466-го полка, отличившихся при освобождении Малиновки в Запорожской области. Он отметил их стойкость, профессионализм и волю к победе в сложных боевых условиях.

До этого Белоусов провел совещание по развитию военной медицины, поручив в месячный срок доработать и внедрить новые подходы к медобеспечению войск. Особое внимание было уделено эвакуации раненых, оснащению аптечек и современным технологиям с участием Минздрава и ФМБА.