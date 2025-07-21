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21 июля 2025 в 14:14

На Украине закрыли ряд министерств

На Украине ликвидировали Министерство нацединства и еще три ведомства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины закрыло созданное в 2024 году Министерство национального единства (присоединено к Министерству соцполитики) и еще три ведомства, передает «Страна.ua». По ее данным, речь идет о ликвидации Министерства стратегической промышленности (его включили в Минобороны страны), Министерства аграрной политики и Министерства экологии. Что касается последних двух ведомств, то их функции будет осуществлять новое — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

До этого британские аналитики сообщили, что ухудшающаяся ситуация на фронте создает дополнительные сложности для украинского лидера Владимира Зеленского. Издание отмечает, что президент Украины был вынужден произвести перестановки в правительстве, чтобы удержаться на плаву.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный на пост секретаря СНБО, получил непрестижную должность. Он уверен, что совет всегда был «отстойником» для украинских политиков. По всей видимости, появились серьезные аргументы для того, чтобы отказать экс-министру в назначении на более высокую должность.

Украина
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минобороны
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