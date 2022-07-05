«Бегите!»: Кадыров дал совет солдатам ВСУ Кадыров посоветовал солдатам ВСУ спасаться бегством

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал солдатам ВСУ спасаться бегством. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором военнослужащие украинской армии обсуждают минувшие боевые схватки. Кадыров решил потроллить президента Украины Владимира Зеленского, который ранее собрался отвоевывать Лисичанск.

Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандеровщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается, — написал Кадыров.

Ранее Зеленский заявил, что отвод украинских войск от Лисичанска был инициирован командованием армии. По его словам, людей надо беречь, а увеличение поставок современного оружия поможет Киеву вернуть город.

До этого представители Генштаба ВСУ сообщили, что украинские солдаты отступили с занятых позиций в Лисичанске, чтобы сохранить свои жизни. В заявлении Генштаба украинской армии уточнили, что Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения. В связи с этим бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи во избежание «роковых последствий».