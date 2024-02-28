Бастрыкин рассказал, что будет с уехавшими из России звездами Бастрыкин: уехавшие из России звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ из-за рубежа, ответят по закону за свои действия в случае возвращения, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он связал их позицию по отношению к Москве с попыткой угодить политике тех стран, где они находятся, передает ТАСС.

Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <...> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону, — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что звезды занимаются дискредитацией российской армии, чтобы продолжать свою деятельность и получать прибыль, при этом надеясь избежать наказания. Бастрыкин добавил, что такие знаменитости продемонстрировали свою неблагонадежность.

По словам председателя СК, они отвернулись от страны, в которой на протяжении долгого времени зарабатывали большие деньги за счет обычных граждан, посещающих их концерты. Вместе с тем он подчеркнул, что предателям нигде не рады.

В свою очередь, актер Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, заявлял, что Чулпан Хаматова является «ничтожной личностью». По его словам, высказывания актрисы о России являются «бредом сумасшедшего». Ранее Хаматова говорила о возможном возвращении в страну.