«Бред сумасшедшего»: Ливанов о возможном возвращении Хаматовой в Россию Ливанов назвал «бредом сумасшедшего» возможное возвращение Хаматовой в Россию

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чулпан Хаматова

Актер Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, заявил, что Чулпан Хаматова является «ничтожной личностью». По его словам, которые приводит aif.ru, заявления актрисы о России являются «бредом сумасшедшего». Ранее Хаматова высказывалась о возможном возвращении в страну.

Ничтожная личность эта Хаматова! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное, — заявил Ливанов.

Он отметил, что человек не может жить без родины. Жизнь вдали от России Ливанов сравнил с сорванным цветком, который сможет простоять в воде не более двух дней.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, в свою очередь, отмечал, что возможное возвращение Хаматовой в Россию обусловлено тем, что она «начинает чахнуть» за границей. По словам актера, «метания русской души» непонятны европейскому зрителю и вызывают отторжение, поэтому воспитанный в традиции русской театральной школы артист может играть только для своей публики.

Ранее Хаматова призналась, что ей предлагали вернуться в Россию, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» актриса рассказала, что может приехать, если «встанет на колени» и извинится, но делать этого она не намерена.