Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на Милашину и Немова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что руководитель СУ СКР по Чечне Виталий Волков по итогам проведенных мероприятий долден представить доклад.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном, — говорится в сообщении.

Адвоката и журналистку «Новой газеты» избили в Грозном 4 июля, когда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что у Милашиной диагностированы переломы пальцев на руке, травма головы. По его словам, журналистка также жалуется на боли в спине. Цгоев добавил, что у Немова ножевое ранение в ногу, ушибы и ссадины. Он отметил, что правозащитника и журналистку планируют доставить бортом МЧС в Москву. Сейчас Милашина и Немов находятся в Беслане, куда их привезли из Грозного.