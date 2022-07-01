Бастрыкин поручил остановить прием в магистратуру в ведомственных вузах Бастрыкин поручил обучать студентов в ведомственных вузах лишь по программе специалитета

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил остановить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге. Студенты в вузах СК России теперь будут обучаться только по программе специалитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство отмечает, что решение Бастрыкиным принято с целью укрепить качество образования. Также оно позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса для будущих следователей и криминалистов.

По мнению Бастрыкина, Болонская система является «совершенно неподходящим форматом подготовки квалифицированных кадров», особенно если говорить о фундаментальной юридической науке.

Ранее стало известно, что Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, заявил на круглом столе в Госдуме замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. По его словам, миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение.