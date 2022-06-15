В Минобрнауки объяснили нежелание отказаться от бакалавриата и магистратуры Минобрнауки: Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, заявил на круглом столе в Госдуме замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. По его словам, которые приводит ТАСС, миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение.

Несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить, — подчеркнул Кучеренко.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что исключение российских вузов из Болонской системы образования никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/23 учебного года. Как отметили в ведомстве, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось ранее. Будущее национальной системы высшего образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что от идеологии Болонской системы в России надо уходить, но не отказываться от нее полностью. По его мнению, резкий отказ принесет ряд экономических трудностей.