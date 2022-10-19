Бастрыкин оценил эффективность розыска пропавших несовершеннолетних Бастрыкин: 99,2% пропавших несовершеннолетних находят живыми и невредимыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оценил эффективность розыска пропавших без вести детей в 99,2%. По его словам, которые приводит РИА Новости, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4 057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми.

Например, грамотные действия правоохранительных органов позволили обнаружить малолетнего, пропавшего в городе Торопце Тверской области. <...> Ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился, — отметил Бастрыкин.

Также он пояснил, что значительную роль в расследовании фактов безвестного исчезновения граждан играют исследования ДНК и ДНК-учет биологических материалов неопознанных трупов. Доступ к сервису объединенной поисковой федеральной системы генетической идентификации позволяет отделу медико-биологических исследований самостоятельно ставить на учет и проверять генетические профили, получаемые при производстве молекулярно-генетических экспертиз. В центральном аппарате СК России также ведется собственный учет генетической информации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка и упрощает процедуру поиска детей по заявлению родителей или опекунов или мотивированного постановления оперативника. В пояснительной записке к документу говорится, что в поиске детей часы и минуты имеют существенное значение: экстренные меры могут повлиять на его спасение и оказание своевременной помощи.