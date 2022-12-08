Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности Бастрыкин: судей сложно привлечь к ответственности из-за их высокого юридического статуса

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Привлечь судей к уголовной ответственности сложно из-за их высокого юридического статуса, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что для того чтобы возбудить дело против судьи, для начала необходимо получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). После этого нужно предоставить доказательную базу, что само по себе является сложным и трудоемким процессом, отметил глава СК.

При этом, как указал Бастрыкин, сложность получения согласия и сбора доказательств вовсе не освобождает судей от уголовной ответственности и возможного наказания.

Статус судьи определен Конституцией и федеральными законами РФ, поэтому для возбуждения в отношении них уголовного дела существует определенный порядок. Для этого требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача — представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти — весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными, — заявил Бастрыкин.

Он привел в пример кейс с возбуждением уголовного дела против судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой. Ее обвиняют в посредничестве при получении взятки в размере 600 тысяч рублей за назначение подсудимому наказания, которое не связано с лишением свободы.

Расследовано уголовное дело в отношении судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина по факту получения взяток на сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю, — привел еще один пример Бастрыкин.

Ранее председатель СК РФ сообщил, что в России с 2011 года перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тысяч различных должностных лиц. Он также упомянул о годовой статистике по коррупционным делам в оборонно-промышленном комплексе за текущий год.