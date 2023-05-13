Бастрыкин: необходимо сформировать национальную идею

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин на XI Петербургском международном юридическом форуме предложил внести в Конституцию России пункт о государственной идеологии. По его словам, сделать это необходимо как можно скорее, передает РАПСИ. Бастрыкин считает, что идущее противостояние с Западом — именно война идеологий.

Сейчас в РФ признается идеологическое многообразие, а никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной.

Как можно скорее внести в Конституцию конкретную и содержательную идею о государственной идеологии, — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что основные постулаты идеи уже сформированы в указе президента России Владимира Путина.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о необходимости «решить вопрос» с положением в 13-й статье Конституции РФ, которое запрещает госидеологию. На том же форуме он подчеркнул, что «ни одна страна мира» не закрепляла такой принцип в главном законе государства.

Статья 135 Конституции гласит, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции (это главы об основах конституционного строя (ст. 1–16), правах и свободах человека и гражданина (ст. 17–64), а также о самих конституционных поправках и пересмотру Конституции (ст. 134–137)) не могут быть пересмотрены Федеральным собранием.