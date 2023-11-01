Шадаев назвал сроки появления в России «Цифрового кодекса» Минцифры РФ подготовит «Цифровой кодекс» для IT-отрасли не раньше 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Специалисты Минцифры России подготовят «Цифровой кодекс» не раньше 2026 года, заявил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, данный документ будет регулировать развитие информационных технологий, а также инфраструктуры связи в стране. Шадаев подчеркнул, что необходимость в создании такого документа связана с активным ростом отрасли.

«Цифровой кодекс» как продукт, как мне кажется, он очень востребованный, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с «цифрой», требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонты — 2026 год, не раньше, — заявил он.

Создание «Цифрового кодекса» является одним из пунктов стратегии развития отрасли связи. Документ был опубликован в августе 2023 года. В нем утверждалось, что в настоящее время российское законодательство представлено разрозненными актами, регулирующими или отдельные виды, или группы отношений в данной отрасли. «Цифровой кодекс» призван исправить эти недостатки.

Как сообщалось ранее, в России предъявят новые требования специалистам по кибербезопасности. В Минцифры РФ планируют пересмотреть стандарты подготовки таких специалистов с учетом текущего уровня угроз и технологий.