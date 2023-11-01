Специалисты Минцифры России подготовят «Цифровой кодекс» не раньше 2026 года, заявил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, данный документ будет регулировать развитие информационных технологий, а также инфраструктуры связи в стране. Шадаев подчеркнул, что необходимость в создании такого документа связана с активным ростом отрасли.
«Цифровой кодекс» как продукт, как мне кажется, он очень востребованный, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с «цифрой», требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонты — 2026 год, не раньше, — заявил он.
Создание «Цифрового кодекса» является одним из пунктов стратегии развития отрасли связи. Документ был опубликован в августе 2023 года. В нем утверждалось, что в настоящее время российское законодательство представлено разрозненными актами, регулирующими или отдельные виды, или группы отношений в данной отрасли. «Цифровой кодекс» призван исправить эти недостатки.
Как сообщалось ранее, в России предъявят новые требования специалистам по кибербезопасности. В Минцифры РФ планируют пересмотреть стандарты подготовки таких специалистов с учетом текущего уровня угроз и технологий.