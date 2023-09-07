Специалистам по кибербезопасности в России предъявят новые требования Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности

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Минцифры пересмотрит стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности, сообщил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. По его словам, в настоящее время ведомство готовит обновления с учетом текущего уровня угроз. Министр также отметил, что кибербезопасность является одной из самых востребованных специальностей в отечественной сфере IT.

Мы вообще любим кибербезопасность и считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза. Сейчас отраслевые стандарты, профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются, для того чтобы соответствовать текущему уровню технологий, угроз, — сказал Шадаев.

Он отметил, что в настоящее время в российских вузах существует большое количество факультетов кибербезопасности, эта отрасль пользуется большой популярностью среди абитуриентов.

Ранее Университет МИРЭА предложил создать для своих студентов «школу киберразведки» из-за роста IT-преступлений. Это предложение представители вуза направили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В МИРЭА предложили, в частности, гарантировать возможность для выпускников данной специальности трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.