«Антинаучный подход»: Захарова о проверке доклада Amnesty International Захарова заявила, что факты из доклада Amnesty International не устраивают Запад

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Доклад правозащитной организации Amnesty International (AI) о военных преступлениях украинской армии не устраивает западное сообщество, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о том, что результаты отчета AI будут проверены независимыми экспертами. По словам Захаровой, «западную диктатуру» не интересуют факты, а выводы документа должны совпадать с мейнстримным мнением.

Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру, — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram.

Доклад Amnesty International о том, что Вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, был опубликован 4 августа. Представители AI подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Ранее днем же стало известно, что отчет проверят независимые эксперты. Анализу подвергнутся его юридический и политический аспекты. В Amnesty International уточнили, что эксперты также проверят само расследование, процесс его подготовки и сроки публикации.