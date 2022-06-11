Американская космокомпания заплатила Роскомосу в рублях за полет астронавта

Американская компания Axiom Space оплатила в рублях полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском космическом корабле «Союз», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК). Платеж поступил с задержкой на месяц.

Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а конкретно от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии, — сказал Рогозин.

Он отметил, что платеж был проведен полностью, хоть и с задержкой. По словам Рогозина, партнеры сразу договорились о проведении платежей в рублях.

В середине апреля глава Роскосмоса указывал на то, что Axiom Space задерживала перевод средств, объясняя это «логистическими проблемами». Считалось, что американская компания была не готова к выставленному счету в рублях.

Также в интервью Рогозин выдвинул кандидата для перекрестных полетов с США. Им может стать космонавтка Анна Кикина, поскольку она уже проходит дополнительную подготовку по программе НАСА.