Роскосмос выдвинул кандидата для перекрестных полетов с США Рогозин выдвинул кандидатуру космонавта Кикиной для перекрестных полетов с НАСА

Фото: roscosmos.ru

Космонавт Анна Кикина

Роскосмос выдвинул кандидатуру космонавта Анны Кикиной для перекрестных полетов с НАСА, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он уточнил, что перекрестные полеты РФ и США необходимы для подготовки международного экипажа МКС, которые будут управлять отечественным кораблем «Союз МС» и американским Crew Dragon. Глава Роскосмоса объяснил выдвижение кандидатуры Кикиной тем, что в данный момент она уже проходит дополнительную подготовку по программе НАСА.

После подписания этого соглашения между Россией и США Роскосмос и НАСА обеспечат взаимное включение своих космонавтов и астронавтов в смешанные экипажи. Соответственно подтверждаем, что с нашей стороны будет предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной, которая уже сейчас проходит дополнительную подготовку по программе НАСА, — заявил Рогозин.

Ранее стало известно, что Роскосмос сможет провести переговоры с НАСА об исполнении соглашения по перекрестным полетам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Рогозин ранее сообщал, что решение по перекрёстным полетам на МКС будет принято в первой декаде июня. Он также уточнял, что госкорпорация не отказывается от планов работы на МКС как минимум до 2024 года, включая планы по совместным полетам представителей США и РФ.