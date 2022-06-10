Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» и НАСА о совместных полётах Премьер-министр РФ Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» и НАСА о совместных полётах

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российская корпорация «Роскосмос» сможет провести переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) об исполнении соглашения по перекрёстным полётам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» <...> о проведении переговоров о подписании договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях, — говорится в документе.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что решение по перекрёстным полётам на МКС булет принято в первой декаде июня. Он также уточнял, что госкорпорация не отказывается от планов работы на МКС как минимум до 2024 года, включая планы по совместным полётам представителей США и РФ.

В 2021 году Рогозин сообщал, что первой на корабле Crew Dragon на МКС по программе перекрёстных полётов может отправиться космонавт Анна Кикина.