Роскосмос выставил США счёт в рублях за полёт астронавта NASA

Американская компания Axiom оказалась не готова к счёту от Роскосмоса в рублях за полёт астронавта NASA Марка Ванде Хая, считают китайские журналисты издания Sina. Долг составляет около 2 млрд рублей, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что платить придётся именно в российской валюте, передаёт «ПолитРоссия».

Пока что Axiom ссылается на некие «логистические проблемы» и обещает перевести деньги в мае. Впрочем, неизвестно, согласны ли американцы на рублёвый перевод. Как бы там ни было, в будущем Роскосмос планирует перевести все сделки в национальную валюту по примеру нефтегазового сектора страны, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что о неопределённых логистических трудностях американцы говорят только потому, что не были готовы к выдвинутым условиям.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке трёх лунных миссий. В третьем квартале 2022 года с космодрома Восточный планируется отправить аппарат «Луна-25», наземные испытания которого находятся на финальной стадии. Если миссия будет удачной, будут запущены также аппараты «Луна-26» и «Луна-27».

До этого Рогозин сообщал, что через Роскосмос сможет самостоятельно, без помощи других стран, организовать миссию на Марс. Он признал, что для этого России может потребоваться несколько лет.