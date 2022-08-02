Дмитрий Новиков

«Американцам не понять»: Миронов о героизме бойцов ВДВ России на Украине Лидер «Справедливой России — За правду»: российские десантники профессионально и героически действуют на Украине

2 августа 2022 в 15:17 Автор: Александр Чеков, Дмитрий Новиков

Фото: РИА Новости

Военнослужащие гаубичной батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ у гаубицы «Гиацинт» на позициях на южном направлении специальной военной операции на Украине