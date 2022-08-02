Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в День ВДВ заявил NEWS.ru, что гордится российскими десантниками, которые профессионально и героически действуют на передовой на Украине. Он опроверг сообщения о провале специальной военной операции, распространяемые «западными мечтателями».
Минобороны регулярно показывает, как они (служащие ВДВ. — NEWS.ru) штурмуют украинские опорные пункты. Наши десантники делают это профессионально и героически. Все наши враги видят, как ВДВ РФ переигрывают их в мастерстве и классе. Мы гордимся нашей «крылатой пехотой», пишущей современную историю России. Американцам этого не понять. Героизм по-русски — это реальные истории живых людей, а не написанные сценарии в теплых кабинетах, — заявил Миронов.
Он добавил, что на Западе постоянно заявляют о каком-то провале спецоперации, но «мы не собираемся им ничего доказывать и объяснять». По словам Миронова, СВО идет строго по плану.
Мы обязательно достигнем всех целей по денацификации и демилитаризации братской нам Украины. Наши герои-десантники сегодня на передовой успешно справляются с этой задачей, — резюмировал он.
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.
Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с NEWS.ru обратился к российским десантникам, пожелав им «быстрее вернуться домой живыми и здоровыми к своим семьям».