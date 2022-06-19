«А вдруг исчезнет»: Медведев предрек Евросоюзу судьбу СССР Медведев предположил, что Евросоюз исчезнет до вступления в него Украины

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» после вступления Украины в Евросоюз напоминают ожидание жителями СССР приближения коммунизма, обещанного Коммунистической партией Советского Союза, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Союз в итоге распался, а коммунизм так и не наступил. Политик не исключил, что аналогичный сценарий возможен в случае с ЕС, который может исчезнуть, обманув ожидания «несчастных украинцев».

Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Пообещали, но с условиями. А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев, — заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Он предположил, что Киев сможет выполнить «непроверяемые абстрактные условия» Еврокомиссии не раньше середины столетия, а следить за их прогрессом будут «новые поколения руководителей ЕС». Также Медведев уличил ЕС в лицемерии из-за того, что особые условия были предложены якобы лишь Украине, а Грузию и Турцию обошли стороной.

Ну ведь пообещали. Точно пообещали. Причём пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции), — посетовал политик.

Ранее днем стало известно, что ЕК опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС, в котором выдвинула условия, нарушив которые страна может лишиться статуса кандидата. По требованию организации, Киев должен продолжить судебную реформу, реализовать реформу Конституционного суда, а также принять антикоррупционные законы и изменить законодательство о национальных меньшинствах.

Ранее сенатор Алексей Пушков предрек раскол ЕС из-за Украины. Парламентарий отметил, что ряд стран выступают категорически против принятия страны в организацию.