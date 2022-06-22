«А у нас тут бебиситтер»: Матвиенко об иностранных словах в русском языке Матвиенко поручила Совфеду изучить ситуацию с засильем иностранных слов в русском

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке. По ее словам, которые приводит ТАСС, России необходимы законодательные меры по сохранению родного языка, подобные тем, что принимаются во Франции и в других странах. Эта тема возникла после выступления представителя от Крыма Сергея Цекова, который рассказал о прошедшем 7 июня заседании Ливадийского клуба, на котором обсуждалось в том числе засилье в русском языке иностранных слов.

Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть, — сказала спикер Совфеда.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал россиян перестать употреблять англицизмы в речи, что, по его мнению, поможет бороться с русофобией. В свою очередь председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что власти Крыма создадут словарь по замещению англицизмов на более понятные русские варианты слов. Называться справочник будет «Говори по-русски», а состоять он будет из 300 слов. По мнению политика, использование англоязычных терминов в нашем обиходе остается подражанием или позерством.