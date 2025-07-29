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29 июля 2025 в 11:32

Старшего брата фронтменов известной рок-группы обвинили в изнасилованиях

Брат участников группы Oasis Пол Галлахер обвинен в изнасилованиях

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пола Галлахера, старшего брата фронтменов культовой группы Oasis, обвинили в серии тяжких преступлений, сообщает The Guardian со ссылкой на Скотланд-Ярд. Мужчину подозревают в изнасилованиях и угрозах расправой.

По данным полиции, 59-летнему Галлахеру инкриминируются три эпизода изнасилования, три случая умышленного удушения, а также угрозы физической расправой и телесные повреждения. Все преступления были совершены в период с 2022 по 2024 год в отношении одной женщины. Ее личность не раскрывается в интересах следствия. В правоохранительных органах уточнили, что расследование началось в прошлом году, и сейчас дело направлено в суд. Первое слушание назначено на 27 августа.

Oasis прославились в 1990-х годах и стали символом возрождения интереса к британскому року. Однако в 2009 году группа прекратила существование из-за конфликта между братьями Ноэлем и Лиамом. В прошлом году было объявлено о воссоединении Oasis и серии новых выступлений. Сначала были запланированы 14 концертов в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Позднее из-за повышенного интереса публики в график внесли еще три выступления в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге.

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