Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов

Медиамагнат Евгений Лебедев и экс-игрок в крикет Иэн Ботам вошли в число членов Палаты лордов британского парламента с наименьшей активностью, подсчитала газета The Guardian. За последние четыре года оба пэра посетили заседания верхней палаты лишь семь раз, что составляет 1,12% от общего числа.

Согласно действующим нормам, член Палаты лордов обязан присутствовать хотя бы на одном заседании в год. Лебедев и Ботам, таким образом, формально соблюдают минимальное требование, но практически не участвуют в работе парламента.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой бывший принц Эндрю, экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон и финансист Джеффри Эпштейн запечатлены в халатах. Снимок предположительно сделан на острове Мартас-Винъярд. Компания отдыхала за деревянным столом с кружками, украшенными американским флагом.

Кроме того, Палата общин британского парламента единогласно одобрила запрос либеральных демократов о рассекречивании документов, связанных с работой экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на должности спецпредставителя Соединенного Королевства по международной торговле в период с 2001 по 2011 год. Как сообщили в парламенте, кабинет министров подготовит соответствующие материалы к публикации.