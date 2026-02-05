Игрушечная машинка побила ценовой рекорд из-за необычной детали

Крошечная игрушечная машинка была продана за рекордную сумму из-за нестандартного цвета, сообщает портал What's the jam. Редкий экземпляр представляет собой одну из самых ранних версий модели, произведенной британской компанией Lesney Products & Co. Ltd., которая выпускала игрушки под брендом Matchbox.

Как отмечается в материале, цена на коллекционную модель Mercury Cougar составила 22 050 фунтов стерлингов (более 2,3 млн рублей). От стандартных экземпляров этот автомобиль отличается бледно-желтым корпусом вместо обычного металлического салатового оттенка.

Кроме нестандартного цвета, у данной модели отсутствуют дополнительные детали, характерные для поздних версий. В частности, на машинке нет стеклоочистителей и зеркала заднего вида, а ее окна выполнены полностью прозрачными.

Специалисты объясняют столь высокую стоимость игрушки ее исключительной редкостью. По их словам, желтый цвет указывает на принадлежность к самой первой ограниченной партии, тогда как позже производитель перешел на зеленую окраску. Всего было выпущено лишь несколько сотен экземпляров с таким цветом корпуса, что и делает их особенно ценными для коллекционеров.

