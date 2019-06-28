https://static.news.ru/photo/97df92ae-9b07-11e9-ad15-fa163e074e61_1024.jpg Встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. В рамках встречи состоялся символический переход главы Соединённых Штатов на территорию КНДР.

Президент Трамп только что перешёл через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим, — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости .

В свою очередь Трамп сообщил, что символический переход границы был для него неожиданным.

Это честь для меня, я этого не ожидал, — сказал американский президент.

Он отметил, что это великий день для всего мира.

Kim, Trump meet inside the Freedom House on the South Korea side of the DMZ pic.twitter.com/adyZqDtzwn — Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.

Как заявлял Трамп, его поездка в ДМЗ была запланирована ещё несколько месяцев назад. А идея встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном стала спонтанной. Он также отметил, что главы США и КНДР испытывают друг к другу уважение.

Ранее News.ru писал, что вертолёт американского Корпуса морской пехоты, на борту которого находится глава США Дональд Трамп, прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова. Там лидеры США и Южной Кореи осмотрели территорию ДМЗ с высоты.