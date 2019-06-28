https://static.news.ru/photo/97df92ae-9b07-11e9-ad15-fa163e074e61_1024.jpgВстреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. В рамках встречи состоялся символический переход главы Соединённых Штатов на территорию КНДР.
Президент Трамп только что перешёл через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим, — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.
В свою очередь Трамп сообщил, что символический переход границы был для него неожиданным.
Это честь для меня, я этого не ожидал, — сказал американский президент.
Как заявлял Трамп, его поездка в ДМЗ была запланирована ещё несколько месяцев назад. А идея встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном стала спонтанной. Он также отметил, что главы США и КНДР испытывают друг к другу уважение.
Ранее News.ru писал, что вертолёт американского Корпуса морской пехоты, на борту которого находится глава США Дональд Трамп, прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова. Там лидеры США и Южной Кореи осмотрели территорию ДМЗ с высоты.