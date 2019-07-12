https://static.news.ru/photo/c279657a-a4bd-11e9-8bd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виноделы Грузии/vk.com

Несколько десятков виноделов вышли на несанкционированную акцию протеста у Гомборского перевала в Кахетии.

Они требуют, чтобы гендиректор оппозиционного телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия принёс извинения за нецензурные высказывания по поводу грузинских вин и минеральной воды. По словам протестующих, эти слова делают больно «не только кахетинцам».

Он оскорбил своей бранью всю Грузию, — заявил один из участников митинга.

В ходе акции на полчаса была перекрыта дорога. Виноделы заявили, что если Гварамия не принесёт публичных извинений, они поедут в Тбилиси и следующий митинг пройдёт у здания телеканала.

Ранее News.ru писал о том, что совладелица грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе выступила за увольнение генерального директора ТК Николоза Гварамии.