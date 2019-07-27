https://static.news.ru/photo/87f46c62-b041-11e9-9c5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией появилась на сайте президента Владимира Зеленского.

Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьёй, — говорится в тексте петиции , которая была размещена 25 июля.

К настоящему времени она набрала 76 голосов из 25 тыс. необходимых для того, чтобы инициативу рассмотрели в офисе президента Украины.

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полётов. Эти меры приняты в ответ на «агрессивные действия» Москвы.



Ранее News.ru писал, что граждане Украины просили Зеленского сократить число депутатов Верховной рады. Соответствующую петицию на сайте главы государства подписали почти 26 тысяч человек, и президент ответил на неё. По мнению Зеленского, эта инициатива имеет как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому данное решение требует взвешенного анализа. Президент Украины пообещал подписантам, что комиссия по вопросам правовой реформы изучит данную инициативу.