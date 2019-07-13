https://static.news.ru/photo/dc8efb0c-695b-11e9-a8f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Верховной рады. Она была размещена на сайте главы государства гражданином страны.

Мною рассмотрена электронная петиция гражданина К. Сокуренко „Уменьшение количества депутатов Верховной рады Украины до 100 человек“, которую подписали 25 932 человека, — говорится в заявлении президента.

Говоря о такой возможности, он отметил, что сокращение числа депутатов имеет как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому данное решение требует взвешенного анализа.

Президент Украины пообещал, что комиссия по вопросам правовой реформы изучит данную инициативу.

Ранее News.ru писал, как Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.