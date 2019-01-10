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Украина просит заблокировать аккаунт МИД РФ в Twitter

Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел Украины обратилось с требованием к службе поддержки социальной сети Twitter о срочной блокировке аккаунта российского дипведомства в Крыму.

Об этом говорится в сообщении украинского МИДа в соцсети.

«Мы направили официальную жалобу @TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить голубую галочку так называемому #RussiaМИД в оккупированном Крыму! Twitter должен заблокировать этот аккаунт!» — сказано в сообщении.

«Голубая галочка» ставится на подлинной учётной записи и подтверждает, что аккаунт прошёл верификацию. 

МИД Украины в своём обращении в очередной раз подчеркнул, что Россия незаконно аннексировала Крым и грубо нарушает права человека на полуострове.

Ранее МИД Украины поднял вопрос о постоянном запрете въезда в страну российским мужчинам. Решение могут принять сразу после официального снятия ограничений СНБО о въезде граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал своё предложение «умной и правильной фильтрацией» после отмены военного положения в стране, писал News.ru.


#украина #россия #Twitter #МИД
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