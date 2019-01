Украина просит заблокировать аккаунт МИД РФ в Twitter

Министерство иностранных дел Украины обратилось с требованием к службе поддержки социальной сети Twitter о срочной блокировке аккаунта российского дипведомства в Крыму.

Об этом говорится в сообщении украинского МИДа в соцсети.

«Голубая галочка» ставится на подлинной учётной записи и подтверждает, что аккаунт прошёл верификацию.

МИД Украины в своём обращении в очередной раз подчеркнул, что Россия незаконно аннексировала Крым и грубо нарушает права человека на полуострове.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem