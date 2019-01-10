Украина просит заблокировать аккаунт МИД РФ в Twitter

https://news.ru/storage/news/06b78e3328088b09e5d87d387c55bb97/4bfb96df-a521-42f4-9e95-a5f278603ca6_850.jpg Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины обратилось с требованием к службе поддержки социальной сети Twitter о срочной блокировке аккаунта российского дипведомства в Крыму.

Об этом говорится в сообщении украинского МИДа в соцсети.

«Мы направили официальную жалобу @TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить голубую галочку так называемому #RussiaМИД в оккупированном Крыму! Twitter должен заблокировать этот аккаунт!» — сказано в сообщении.

«Голубая галочка» ставится на подлинной учётной записи и подтверждает, что аккаунт прошёл верификацию.

МИД Украины в своём обращении в очередной раз подчеркнул, что Россия незаконно аннексировала Крым и грубо нарушает права человека на полуострове.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 января 2019 г.

Ранее МИД Украины поднял вопрос о постоянном запрете въезда в страну российским мужчинам. Решение могут принять сразу после официального снятия ограничений СНБО о въезде граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал своё предложение «умной и правильной фильтрацией» после отмены военного положения в стране, писал News.ru.