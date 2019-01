Трамп ждёт демократов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласил представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, чтобы разрешить сложившуюся из-за шатдауна ситуацию. Сделал он это в присущей ему манере — через свой Twitter.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you!