Трамп ждёт демократов в Белом доме

https://news.ru/storage/news/3a056b8f2295e3dce037e2459072ecd0/fe0536d3-8c3a-479c-ab90-4bc6b6c10e8f_850.jpg The White House/flickr.com

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригласил представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, чтобы разрешить сложившуюся из-за шатдауна ситуацию. Сделал он это в присущей ему манере — через свой Twitter.

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы положить конец остановке и в то же время положить конец ужасному гуманитарному кризису на нашей южной границе. Я в Белом доме, жду вас!» — написал американский президент.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Работа правительства США приостановлена на протяжении 22 дней. Нынешний шатдаун в Штатах побил рекорд предыдущего. При Билле Клинтоне правительство страны частично приостанавливало работу на 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года. При Трампе оно не работает с 22 декабря прошлого года и по сей день. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США. Предыдущие два были гораздо короче: один из них длился три дня, другой — менее 24 часов.

Ранее News.ru писал о том, что американские дипмиссии продолжают выдавать визы, несмотря на частичную приостановку работы правительства США и отсутствие финансирования ряда министерств.