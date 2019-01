Трамп всё ещё ждёт демократов в Белом доме

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всё ещё ждёт представителей от Демократической партии в Белом доме. Он хочет обсудить с ними сложившуюся из-за шатдауна ситуацию.

I’m in the White House, waiting. The Democrats are everywhere but Washington as people await their pay. They are having fun and not even talking!