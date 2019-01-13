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Трамп всё ещё ждёт демократов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете KEVIN DIETSCH/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всё ещё ждёт представителей от Демократической партии в Белом доме. Он хочет обсудить с ними сложившуюся из-за шатдауна ситуацию.

«Я в Белом доме, жду. Демократы повсюду, кроме Вашингтона, люди ждут своей зарплаты. Они веселятся и даже не разговаривают!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Дональд Трамп уже приглашал представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, но они проигнорировали его призыв.

Работа правительства США приостановлена из-за шатдауна. Трамп продолжает требовать деньги на строительство стены рядом с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Он пригрозил ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование. Приостановка работы правительства уже обвалила рейтинг американского президента до 44%.

Как ранее писал News.ru, политические конкуренты президента США Дональда Трампа высмеяли новости о возможном назначении его дочери главой Всемирного банка. Иванка постоянно упоминается в контексте назначения нового главы Всемирного банка. Женщин во главе организации пока не было. 


#дональдтрамп #сша #БЕЛЫЙДОМ #шатдаун
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