Трамп: стена на границе с Мексикой почти достроена

Основная часть стены на границе между США и Мексикой полностью отремонтирована или достроена, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Возведение объекта оплачивает Мехико согласно торговому договору между Штатами, Мексикой и Канадой.

Mexico is paying for the Wall through the new USMCA Trade Deal. Much of the Wall has already been fully renovated or built. We have done a lot of work. $5.6 Billion Dollars that House has approved is very little in comparison to the benefits of National Security. Quick payback!