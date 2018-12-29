Трамп готов полностью изолировать США от Мексики

Граница США с Мексикой будет полностью закрыта в случае, если Республиканской партии не удастся договориться с Демократической партией по миграционным вопросам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу, если не будет принято другого решения касательно дальнейшей миграционной политики страны и строительства стены на южной границе. По мнению экспертов, последний пункт особенно принципиален для обеих партий.
«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам денег для строительства стены и не станут менять нелепое миграционное законодательство, которое тяготит нашу страну» — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп прекращает оказывать финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом.