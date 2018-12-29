Трамп готов полностью изолировать США от Мексики

https://news.ru/storage/news/e5de469da1010540e84c0c53d678a828/0ee04e01-b563-411d-bfe4-812d6faa8772_850.jpg David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граница США с Мексикой будет полностью закрыта в случае, если Республиканской партии не удастся договориться с Демократической партией по миграционным вопросам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу, если не будет принято другого решения касательно дальнейшей миграционной политики страны и строительства стены на южной границе. По мнению экспертов, последний пункт особенно принципиален для обеих партий.

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам денег для строительства стены и не станут менять нелепое миграционное законодательство, которое тяготит нашу страну» — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп прекращает оказывать финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом.