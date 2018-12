Трамп объяснил вывод войск из Сирии

Президент Соединённых Штатов объяснил, что американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, по мнению Дональда Трампа, должны продолжить бороться с террористами.

Глава государства говорил о желании вывести войска ещё шесть месяцев назад, написал он в своём Twitter. Тогда он согласился немного отложить этот момент.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA