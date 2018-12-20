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Трамп объяснил вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп Bernardo Fuller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент Соединённых Штатов объяснил, что американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, по мнению Дональда Трампа, должны продолжить бороться с террористами.

Глава государства говорил о желании вывести войска ещё шесть месяцев назад, написал он в своём Twitter. Тогда он согласился немного отложить этот момент.

«Уход из Сирии не был сюрпризом. Я призывал к этому на протяжении нескольких лет», — отметил он.

Как писал News.ru ранее, американский лидер распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.


#дональдтрамп #сирия
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