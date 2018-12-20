Трамп объяснил вывод войск из Сирии

https://news.ru/storage/news/7ffec9f2e900bd2faa86526706cc94dd/298d58c3-79a3-4997-a9e2-ed4687e34dc6_850.jpg Bernardo Fuller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Президент Соединённых Штатов объяснил, что американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, по мнению Дональда Трампа, должны продолжить бороться с террористами.

Глава государства говорил о желании вывести войска ещё шесть месяцев назад, написал он в своём Twitter. Тогда он согласился немного отложить этот момент.

«Уход из Сирии не был сюрпризом. Я призывал к этому на протяжении нескольких лет», — отметил он.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

Как писал News.ru ранее, американский лидер распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.