Трамп назвал мексиканцев бездельниками

Правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two - many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!