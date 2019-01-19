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Трамп назвал мексиканцев бездельниками

Omar Martinez/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп.

«Мексика отказывается что-либо делать. Мы уже задержали две колонны, но без Стены нашим военным будет тяжко», — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Президент Соединённых Штатов собирается экстренно обратиться к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с южным соседом. По предварительным данным, главнокомандующий готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса.

Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном. Политик согласился с публицистом Ньютом Гингричем, заявившим, что никого из лидеров так жёстко не критиковали в СМИ со времён освободителя рабов.

Кроме того, по мнению хозяина Белого дома, он является первым со времён легендарного главы Америки политиком, достигшим таких высот в первые два года правления.


#дональдтрамп #МЕКСИКА
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