Трамп назвал мексиканцев бездельниками

https://news.ru/storage/news/67b154628c89b557351718d56851c08a/e36f0ed0-99df-4c78-b572-b9489465d536_850.jpg Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп.

«Мексика отказывается что-либо делать. Мы уже задержали две колонны, но без Стены нашим военным будет тяжко», — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two - many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2019 г.

Президент Соединённых Штатов собирается экстренно обратиться к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с южным соседом. По предварительным данным, главнокомандующий готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса.

Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном. Политик согласился с публицистом Ньютом Гингричем, заявившим, что никого из лидеров так жёстко не критиковали в СМИ со времён освободителя рабов.

Кроме того, по мнению хозяина Белого дома, он является первым со времён легендарного главы Америки политиком, достигшим таких высот в первые два года правления.