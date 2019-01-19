Дональд Трамп экстренно обратится к нации

https://news.ru/storage/news/6bed392b85a2bed8680568b0effdfb77/141b0c90-f67d-4475-b1da-f826a4324abf_850.jpg White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп экстренно обратится к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с Мексикой.

О своём намерении глава государства сообщил на официальной странице в Twitter. По предварительным данным, лидер готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса, передаёт CNN.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2019 г.

Несмотря на сложную обстановку, хозяин Белого дома не намерен отказываться от идеи возвести стену на южных рубежах страны.

Ранее News.ru сообщал о сборе средств на кирпичи в Штатах. Инициатива принадлежит Трампу, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение строить.