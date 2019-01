Дональд Трамп экстренно обратится к нации

Президент США Дональд Трамп экстренно обратится к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с Мексикой.

О своём намерении глава государства сообщил на официальной странице в Twitter. По предварительным данным, лидер готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса, передаёт CNN.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.