Дональд Трамп экстренно обратится к нации

Президент США Дональд Трамп экстренно обратится к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с Мексикой.
О своём намерении глава государства сообщил на официальной странице в Twitter. По предварительным данным, лидер готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса, передаёт CNN.
I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2019 г.
Несмотря на сложную обстановку, хозяин Белого дома не намерен отказываться от идеи возвести стену на южных рубежах страны.
Ранее News.ru сообщал о сборе средств на кирпичи в Штатах. Инициатива принадлежит Трампу, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение строить.