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Дональд Трамп экстренно обратится к нации

White House/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп экстренно обратится к населению страны. Свою речь политик посвятит шатдауну и ситуации на границе с Мексикой.

О своём намерении глава государства сообщил на официальной странице в Twitter. По предварительным данным, лидер готов пойти на уступки в диалоге с Демократической партией ради выхода из политического кризиса, передаёт CNN.

Несмотря на сложную обстановку, хозяин Белого дома не намерен отказываться от идеи возвести стену на южных рубежах страны.

Ранее News.ru сообщал о сборе средств на кирпичи в Штатах. Инициатива принадлежит Трампу, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение строить.


#дональдтрамп #сша #шатдаун
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