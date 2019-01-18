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Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд, собирает пожертвования у своих сторонников, чтобы купить на них кирпичи. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение возводить.

«Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси [спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер] не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!» — говорится на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.

Каждый кирпич обойдётся всем желающим в $20.

Ранее News.ru сообщал об отказе главы Белого дома временно остановить шатдаун. Политик отметил, что инициатива республиканцев ему неинтересна. Американский лидер подчеркнул, что намерен решить вопрос строительства стены на границе с Мексикой, а не откладывать его.


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА
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