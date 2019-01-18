Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

https://news.ru/storage/news/e51f5c52106b07379331c367eaba6653/b864bfe6-7cc9-4f4e-aa6b-ddf86967a0f4_850.jpg David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд, собирает пожертвования у своих сторонников, чтобы купить на них кирпичи. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение возводить.

«Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси [спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер] не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!» — говорится на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.

Каждый кирпич обойдётся всем желающим в $20.

Ранее News.ru сообщал об отказе главы Белого дома временно остановить шатдаун. Политик отметил, что инициатива республиканцев ему неинтересна. Американский лидер подчеркнул, что намерен решить вопрос строительства стены на границе с Мексикой, а не откладывать его.