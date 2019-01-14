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Трамп отверг предложение временно прекратить шатдаун

Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма временно прекратить шатдаун и возобновить работу федерального правительства. Политик отметил, что инициатива республиканца ему неинтересна.

Американский лидер подчеркнул, что намерен решить вопрос строительства стены на границе с Мексикой, а не откладывать его. В целом республиканцы остаются «крепкими, как скала», в том, что касается финансирования усилий по укреплению государственных рубежей.

Трамп отказывается подписывать бюджет, требуя выделения на эти работы не менее $5,7 млрд. Правительство, в котором большинство получили представители Демократической партии, готово инвестировать в проект не более $1,3 млрд дополнительных средств, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что главу Штатов вновь заподозрили в «работе на Россию». В продолжающейся уже 23 дня остановке работы правительства в стране противники американского лидера увидели «руку Москвы». По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, ситуация в Вашингтоне действительно в некоторой степени играет на руку РФ, так как американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции.


#дональдтрамп #сша #шатдаун
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