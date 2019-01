Трамп сравнил себя с убитым президентом-легендой

Глава США Дональд Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном — президентом Соединённых Штатов Америки, возглавлявшим страну во времена Гражданской войны и считающимся в современной Америке одним из наиболее знаменитых и обсуждаемых персон.

Мыслями о сходстве глава Белого дома поделился в своём Twitter. Политик согласился с публицистом Ньютом Гингричем, заявившим, что никого из лидеров так жёстко не критиковали в СМИ со времён освободителя рабов.

.@newtgingrich just stated that there has been no president since Abraham Lincoln who has been treated worse or more unfairly by the media than your favorite President, me! At the same time there has been no president who has accomplished more in his first two years in office!