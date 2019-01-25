Трамп назвал арест своего советника «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп отреагировал с иронией на арест экс-советника своего штаба Роджера Стоуна. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера глава Америки назвал «охотой на ведьм».
«Величайшая охота на ведьм в истории страны! Никакого сговора!» — написал Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter.
Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2019 г.
Кроме того, он удивился, как телеканал CNN мог заранее узнать о задержании Роджера Стоуна и отправить к дому советника съёмочную группу в момент его ареста.
Как сообщал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. При этом Стоуну запретили покидать территорию США до судебного заседания.
Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля. Бывший советник президента США работал с Трампом в период предвыборной гонки.