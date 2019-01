Трамп назвал арест своего советника «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп отреагировал с иронией на арест экс-советника своего штаба Роджера Стоуна. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера глава Америки назвал «охотой на ведьм».

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?