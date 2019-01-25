USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,297 $   Brent61.59 $ Bitcoin3,570.41 $
МОСКВА-15°C22:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп назвал арест своего советника «охотой на ведьм»

Ron Sachs/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп отреагировал с иронией на арест экс-советника своего штаба Роджера Стоуна. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера глава Америки назвал «охотой на ведьм».

«Величайшая охота на ведьм в истории страны! Никакого сговора!» — написал Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Кроме того, он удивился, как телеканал CNN мог заранее узнать о задержании Роджера Стоуна и отправить к дому советника съёмочную группу в момент его ареста.

Как сообщал News.ru, бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Стоун выплатил залог в размере $250 тыс. Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. При этом Стоуну запретили покидать территорию США до судебного заседания.

Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля. Бывший советник президента США работал с Трампом в период предвыборной гонки.


#суд #дональдтрамп #сша #вмешательствоввыборы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 21:07, 25 января 2019
Стоун отказался давать показания против Трампа
в мире 20:15, 25 января 2019
Экс-советник Трампа освобождён под подписку о невыезде
в мире 14:46, 25 января 2019
Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США
Лента новостей
спорт 22:10
Самодурова обошла Загитову и выиграла ЧЕ в Минске
в мире 21:54
Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо
в мире 21:52
Гуайдо просит дипломатов РФ и США остаться в Венесуэле
в мире 21:33
Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели
спорт 21:18
Константинова рискует не поехать на чемпионат мира
Другие новости
в мире 21:54
Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо
в мире 21:52
Гуайдо просит дипломатов РФ и США остаться в Венесуэле
в мире 21:33
Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели
в мире 21:14
Радикалы могут получить ПЗРК «Игла-С» из Венесуэлы
Военные вовлечены в контрабанду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top