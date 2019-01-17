Грозит ли импичмент Дональду Трампу

https://news.ru/storage/news/ef54f158e689a209a4a18abb15a52caf/9f54767e-dc47-4b49-a97f-9e6a1c3ee59c_850.jpg Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press

Кризис делает актуальной досрочную отставку президента

Неумелый внутриполитический популизм и неудачи во внешней политике настроили против Дональда Трампа не только представителей американского истеблишмента, но и традиционно лояльный ему электорат — выходцев из глубинки. На повестке дня всерьёз стоит вопрос об импичменте действующему президенту, но, учитывая сложность процедуры, даже при самом негативном сценарии — обнародовании доказательств связи окружения Трампа с Москвой, он, скорее всего, досидит в президентском кресле до конца срока.

16 января спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси обратилась к Трампу с просьбой перенести ежегодное обращение президента к Конгрессу из-за шатдауна.

«К сожалению, учитывая проблемы безопасности и если правительство не возобновит работу на этой неделе, я предлагаю, чтобы мы совместно определили другую подходящую дату после того, как правительство вновь начнёт работу, или чтобы вы рассмотрели возможность отправки своего послания в конгресс 29 января в письменном виде», — цитирует её обращение CNN.

Рекордный по продолжительности шатдаун приближается к месячной отметке, что не прибавляет представителям американского истеблишмента оптимизма. Изначальная причина временной приостановке работы правительства США — разногласия между Трампом и демократами в Конгрессе по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой — уже отошла на второй план. Теперь в прицеле критиков сам процесс паралича исполнительной власти и неуступчивость президента. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что демократы как никогда едины в требовании возобновить работу правительства и главная задача сейчас — заручиться поддержкой республиканцев. В свою очередь, обозреватель The Washington Post Роберт Коста написал, что многие сенаторы-республиканцы также не согласны с политикой Трампа и готовы присоединиться к требованиям остановить шатдаун. На этом фоне Трамп продолжает настаивать на своём и обвиняя с помощью твиттерной дипломатии своих политических оппонентов в том, что те являются «сторонниками открытых границ и преступности».

Couple senior Republican lawmakers tell me the only way this breaks open is if TSA employees stay home and Americans get furious about their flights. That’s the only out, they say. And they’re close to the WH. — Robert Costa (@costareports) January 15, 2019

Не добавляют популярности американскому президенту многочисленные неудачи на внешнеполитическом фронте. 15 января в результате теракта в сирийском Манбидже погибло 15 человек — четыре американских военнослужащих, трое получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в РФ организация «Исламское государство» (ИГ), которую Трамп несколько недель назад официально «победил» в Twitter, когда анонсировал вывод войск из САР. Эксперты также указывают на не вполне очевидные результаты объявленной Трампом «торговой войне» Китаю: экономика КНР чувствует себя хорошо, а сокращение торговых связей может наоборот негативно сказаться на экономике США, подводит промежуточные итоги противостояния Вашингтона и Пекина телеканал CNBC.

Ещё одна особенность внешней политики Трампа, раздражающая многих американцев их обеих партий — агрессивная риторика по отношению к ближайшем союзникам. Как считает обозреватель The Washington Post Макс Бут, подобные агрессивные выпады ссорят Трампа с Евросоюзом и разрушают Североатлантический альянс — «последнее препятствие агрессивным планам России в Европе». Такая внешняя политика говорит о том, что Трамп действительно «является российским шпионом», полагает он.

Позиции президента могут ещё больше пошатнуться в случае, если будет опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, и там будут содержаться реальные доказательства сотрудничества Трампа с российскими представителями. Как отмечала в декабре газета The New York Times, публикация данных может настроить против главы Белого Дома существенную часть сенаторов-республиканцев, что позволит противниками Трампа запустить процедуру импичмента.

Между тем, данная идея находит всё большее количество сторонников. 16 января к импичменту призвал известный телеведущий Билл Махер, а 17 числа известный журнал The Atlantic опубликовал центральную статью с призывом к решительным действиям.

«Трамп настроил против себя практически все государственные институты, поэтому импичмент выходит на повестку дня, перестаёт быть «партизанским лозунгом», — отмечает страший редактор издания, добавляя, что оставшиеся два года правление Трампа может иметь катастрофические последствия, поэтому долг демократов — вынести вопрос об импичменте на заседании Палаты представителей, чтобы потом перенести обсуждение в Сенат.

В то же время, большинство демократов пока отзывается об идее импичмента осторожно, подчёркивая, что, пока нет уверенности в том, что отставку Трампа поддержат сенаторы-республиканцы, партия не будет запускать эту серьёзную процедуру.

«В случае, если нас не поддержат сенаторы-республиканцы, всё, что останется у демократов — проваленный импичмент. Мы не готовы к такому», — заявил конгрессмен-демократ Адам Шифф.

Сейчас процедура импичмента может быть начата только в том случае, если в докладе Мюллера будет выявлено какое-либо действительно серьёзное преступление. Одних обвинений в нарушении Трампом закона о финансировании избирательной кампании — через выплаты денег исполнителям за молчание — для импичмента недостаточно, отмечает News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

«Кроме того, должно измениться соотношение сил в Сенате: импичмент Дональду Трампу должны поддержать более 15 сенаторов-республиканцев, иначе он провалится. Демократы, конечно, могут провести процедуру импичмента через Палату представителей, но без одобрения Сената манёвр лишь будет свидетельствовать об их полном провале и приведёт лишь к усилению позиций американского президента», — добавляет он.

Есть ещё один способ убрать Трампа с президентского кресла — отстранить его от должности по невменяемости и неспособности выполнять обязанности, указывает Фролов. Но для этого нужно, чтобы от него «отреклись» большинство соратников-республиканцев, а это пока — фантастический сценарий. Действительно тревожный для республиканцев симптом сейчас — из-за шатдауна уровень поддержки американского президента снизился среди основного его электората — белых американцев без высшего образования. Согласно последним опросам, 51% граждан этого социального слоя не поддерживают Трампа, что является рекордным показателем с 2016 года. Но, по мнению Фролова, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит за собой должность до следующих выборов 2020 года. Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шатдаун подчеркнул многочисленные противоречия между Дональдом Трампом и вашингтонским истеблишментом, в том числе между многими членами администрации президента, говорит эксперт Российского совета по международным делам и дискуссионого клуба «Валдай» Максим Сучков. Демократы могут уже сейчас запустить процедуру импичмента в Палате представителей, но привести его в действие может только Сенат, где республиканцы усилили своё большинство на прошедших в ноябре 2018 выборах.

«Таким образом, основной фронт давления будет оказываться на Республиканскую партию, которая, как кажется критикам Трампа, ограждает президента от такого сценария. В свою очередь, республиканцы, для которых Трамп никогда не был „своим“, стоят перед непростым выбором: поддерживать президента до конца, как придерживающегося традиционной для республиканцев линии политика, или своевременно „слить“ его, чтобы сохранить шансы партии на успех в будущем в ситуации массового информационно-социального порицания», — прогнозирует американист.

В то же время, эксперт указывает, что импичмент — процедура длительная и «вязкая», поэтому не факт, что в оставшееся время Трампа удастся отстранить от власти именно по этой процедуре. Но лишить его шанса на второй срок текущая ситуация способна и, очевидно, что широкий фронт его противников активно работает именно над этим, заключает Сучков.