Грозит ли импичмент Дональду Трампу

Неумелый внутриполитический популизм и неудачи во внешней политике настроили против Дональда Трампа не только представителей американского истеблишмента, но и традиционно лояльный ему электорат — выходцев из глубинки. На повестке дня всерьёз стоит вопрос об импичменте действующему президенту, но, учитывая сложность процедуры, даже при самом негативном сценарии — обнародовании доказательств связи окружения Трампа с Москвой, он, скорее всего, досидит в президентском кресле до конца срока.

16 января спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси обратилась к Трампу с просьбой перенести ежегодное обращение президента к Конгрессу из-за шатдауна.

Рекордный по продолжительности шатдаун приближается к месячной отметке, что не прибавляет представителям американского истеблишмента оптимизма. Изначальная причина временной приостановке работы правительства США — разногласия между Трампом и демократами в Конгрессе по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой — уже отошла на второй план. Теперь в прицеле критиков сам процесс паралича исполнительной власти и неуступчивость президента. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что демократы как никогда едины в требовании возобновить работу правительства и главная задача сейчас — заручиться поддержкой республиканцев. В свою очередь, обозреватель The Washington Post Роберт Коста написал, что многие сенаторы-республиканцы также не согласны с политикой Трампа и готовы присоединиться к требованиям остановить шатдаун. На этом фоне Трамп продолжает настаивать на своём и обвиняя с помощью твиттерной дипломатии своих политических оппонентов в том, что те являются «сторонниками открытых границ и преступности».

Couple senior Republican lawmakers tell me the only way this breaks open is if TSA employees stay home and Americans get furious about their flights. That’s the only out, they say. And they’re close to the WH.