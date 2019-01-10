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Трамп обесточил Минфин и Госдеп

Дональд Трамп Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]
Каковы последствия остановки работы ведомств США

Ситуация с банкротством федерального правительства США продолжает набирать обороты. 

В четверг, 10 января, Конгресс нового, 116-го созыва приступает к работе, чтобы разрешить проблему так называемого «шатдауна» — прекращения финансирования ряда федеральных ведомств, которое возникло из-за неготовности Демократической партии разрешить выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей США теперь находится под контролем Демократической партии — после состоявшихся в ноябре промежуточных выборов, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов и все 435 членов нижней палаты. С началом работы конгрессменам придётся решать проблему недостатка бюджетного финансирования. Финансовый тупик возник из-за того, что президент США Дональд Трамп и его однопартийцы решили без согласования с кем-либо включить в бюджет пункт о выделении средств на пограничную стену. Демократы выступили против. Встреча главы Белого дома с лидером демократов в Сенате Конгресса США Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (Демократическая партия), состоявшаяся накануне, никаких результатов не дала. «Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал американский лидер в Twitter, комментируя переговоры с конгрессменами.

На фоне нежелания партий находить какой-либо компромисс средства к существованию не удалось выделить примерно четверти федерального правительства. В частности, «банкротами» стали Минфин, Госдеп, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Остальные органы исполнительной власти пока находятся в относительной безопасности: законодатели успели согласовать их бюджет до сентября 2019 года.

Первые последствия «шатдауна» выглядят так: рыболовецким судам на Аляске пришлось временно прекратить промысел, фармацевтические компании потеряли возможность запрашивать разрешение на новые лекарства. Несмотря на то, что Министерство внутренней безопасности пока ещё выдает нефтяным компаниям разрешения на бурение скважин и на разработку нефтяных месторождений, скоро и этот вопрос может оказаться под угрозой. Кризис с бюджетом сказался и на работе американского посольства в РФ. «В течение временной приостановки работы части госучреждений США плановые паспортные и визовые услуги будут предоставляться в зависимости от ситуации как в США, так и за рубежом», — сообщается в Twitter дипмиссии.

Финансовая пауза в функционировании федерального правительства сказалась даже на обычных жителях Вашингтона, которые оказались лишены возможности оформить свой брачный союз. Портал Buzzfeed привёл историю молодых жителей столицы Дэниел Жанакопулос и Дэна Поллока, которые ещё в конце декабря отправились в Высший суд округа Колумбия для оформления брака, но у них ничего не вышло: Бюро бракосочетания временно закрылось из-за «шатдауна». Властям округа Колумбия пришлось принимать срочные меры: парам, желающим вступить в брак, начали выдавать экстренные лицензии, которые позволяют оформить всё официально.

О своих проблемах сообщило и управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США. В ведомстве сообщили, что им не удаётся выполнять часть своих функций. Глава управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Скотт Готтлиб заявил: 

«Дела обстоят не так, как обычно. Мы не делаем всё, чем занимаемся в привычных обстоятельствах. Мы не занимаемся очень важными вещами»

Как уточнил чиновник, ведомству пришлось временно отказаться от того, чтобы инспектировать производства продуктов питания на территории Соединённых Штатов. Тем не менее, проверки всех импортных продовольственных товаров пока ещё продолжаются. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов пока не сворачивает сертификацию лекарств, проверку фармакологических предприятий, а также надзор за соблюдением требований к табачной продукции. Потому что эти направления работы остаются приоритетными, уточнил Готтлиб. Однако как долго продержатся федеральные ведомства США?


#дональдтрамп #ГОСДЕП #шатдаун
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