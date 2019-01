Трамп обесточил Минфин и Госдеп

Ситуация с банкротством федерального правительства США продолжает набирать обороты.

В четверг, 10 января, Конгресс нового, 116-го созыва приступает к работе, чтобы разрешить проблему так называемого «шатдауна» — прекращения финансирования ряда федеральных ведомств, которое возникло из-за неготовности Демократической партии разрешить выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей США теперь находится под контролем Демократической партии — после состоявшихся в ноябре промежуточных выборов, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов и все 435 членов нижней палаты. С началом работы конгрессменам придётся решать проблему недостатка бюджетного финансирования. Финансовый тупик возник из-за того, что президент США Дональд Трамп и его однопартийцы решили без согласования с кем-либо включить в бюджет пункт о выделении средств на пограничную стену. Демократы выступили против. Встреча главы Белого дома с лидером демократов в Сенате Конгресса США Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (Демократическая партия), состоявшаяся накануне, никаких результатов не дала. «Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал американский лидер в Twitter, комментируя переговоры с конгрессменами.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!